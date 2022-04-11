«Укрзалізниця» розвиває напрямок міжнародних контейнерних перевезень

«Укрзалізниця» активно розвиває напрямок міжнародних перевезень. Ще 8 червня 2020 року в Україну прибув перший регулярний поїзд маршрутом Китай - Монголія - Російська Федерація - Київ-Ліски. Подолавши відстань більше ніж 9 тисяч кілометрів за 15 днів, він привіз з Китаю різноманітні товари народного споживання, промислові товари, а також дуже необхідне і актуальне в умовах боротьби з COVID-19 медичне обладнання та витратні матеріали для лікарень. Особливістю цього контейнерного поїзда стало те, що товар прибув з Північного Китаю, де доступ до морських портів утруднений.

З приходом на посаду керівника УЗ Володимира Жмака, за міжнародні контейнерні перевезення взялися впритул. Уже в жовтні прибув перший поїзд за новим маршрутом: Китай - Казахстан - РФ - Білорусь - Україна. Даний маршрут дозволить запустити контейнерні перевезення в зворотному напрямку, що було проблематично, коли потяг йшов безпосередньо через кордон Росія-Україна.

Повідомляється, що «Укрзалізниця» отримає додатковий заробіток від перевезення поїзда. Філія «Ліски» зможе заробляти на термінальному обслуговуванні. Клієнти отримають сервіс по доставленню вантажів з Китаю за 15 днів замість 45 днів (морем), хоча і трохи дорожче. Паралельно підняли питання транзитних перевезень з Китаю в ЄС. В цей момент ці перевезення здійснює всього 3 компанії, і з ними вже практично підписані контракти про співпрацю.