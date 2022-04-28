«Укрзалізниця» продовжує вдосконалювати систему контейнерних перевезень

Керівництво «Укрзалізниці» в рамках стратегії підвищення прибутковості компанії продовжує активну роботу над удосконаленням контейнерних вантажоперевезень залізницею.

Фахівцями розроблені і впроваджені методи організації перевезення контейнерних вантажів, які дозволяють істотно спростити і зробити контейнерний бізнес максимально зручним і прозорим для клієнтів.

Директор Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Іван Хорьяков розповів, в чому полягає модернізація:

Клієнти, укладаючи єдиний договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, мають прямий доступ до фітингових платформ «Укрзалізниці». Це істотно підвищує швидкість організації вантажоперевезень, оскільки немає потреби укладати кілька договорів з різними структурними підрозділами УЗ.

Вартість використання однієї фітингової платформи встановлена на ринковому рівні і тепер становить 485 грн (без ПДВ).

Спростили поняття «контейнерного поїзда» і ввели це єдине поняття в договір з надання послуг. Раніше поняття «контейнерний поїзд» мало кілька значень, що ускладнювало організацію контейнерних перевезень.

Організація контейнерних поїздів також зазнала змін. Тепер клієнт може самостійно вибирати метод організації перевезення, вказуючи це в договорі. Доступна опція розрахунку термінів доставлення зі стандартною швидкістю 320 км/добу, прискорене доставлення від 480 км/добу, а також різні варіації в залежності від пропускної спроможності залізниць на шляху проходження вантажу.

Фахівці «Укрзалізниці» впевнені, що гнучкість в організації процесу контейнерних перевезень і максимальне його вдосконалення економічно вигідні як для компанії, так і для її клієнтів.

Крім удосконалення системи контейнерних перевезень на «Укрзалізниці» йде налагодження співпраці з великими перевізниками. Днями керівник УЗ Володимир Жмак і директор ЦТС «Ліски» Едвін Берзіньш підписали меморандум про співпрацю з DHL Global Forwarding. Це дозволить істотно розширити географію вантажоперевезень і, відповідно, збільшити вантажообіг.

Планується створення великого логістичного центру для вантажів компанії DHL на базі філії ЦТС «Ліски» в Києві.