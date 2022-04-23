«Укрзалізниця» продовжує боротьбу з розкраданнями

Співробітники апарату директора економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» провели службове розслідування і виявили численні випадки економічних правопорушень в РФ «Південно-Західна залізниця», Департаменті електрифікації та електропостачання Укрзалізниці та філії «Енергозбут». У НАБУ повідомили про завдані компанії збитки в розмірі 8,5 мільйона гривень.

Збиток був нанесений в результаті незаконного, самовільного підключення до електромереж РФ "Південно-Західна залізниця" сторонніх споживачів. В результаті виявлених фактів 18 співробітників притягнуто до дисциплінарної відповідальності, двоє понесуть адміністративну відповідальність. Троє керівників будуть зміщені зі своїх посад.

В рамках роботи в сфері запобігання корупційних ризиків і економічних правопорушень Управління економічної та інформаційної безпеки УЗ раніше вже виявило збитки на 203 млн грн за період з 2018 по 2020 рік.

Розкрадання майна української залізниці поки що залишається болючою темою для компанії. На жаль, причетними до цього найчастіше є самі ж співробітники компанії. Так, на початку листопада в Одеській області затримали 6 працівників локомотивного депо Знам'янка, які зливали і продавали паливо з локомотивів. В результаті таких дій «Укрзалізниці» було завдано збитків понад 1 мільйон гривень. Злочинці притягнуті до відповідальності. Іншому випадку крадіжки палива в Хмельницькій області на перегоні Ярмолинці - Дунаївці вдалося запобігти. Машиніста, помічника машиніста локомотивної бригади депо Гречани і ще трьох співучасників крадіжки затримали при спробі збуту майже тонни дизельного палива.

З приходом на посаду голови правління АТ «Укрзалізниця» Володимира Жмака в компанії капітально взялися за боротьбу з корупцією і крадіжками. 30 жовтня Володимир Жмак і директор НАБУ Артем Ситник підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво. Таким чином, нове керівництво УЗ демонструє свої наміри вивести компанію на європейський рівень роботи з високою прибутковістю.