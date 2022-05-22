«Укрзалізниця» підвищує швидкість проходження потягів

Нове керівництво «Укрзалізниці» в очікуванні надходження інвестицій своїми силами продовжує наводити лад на підприємстві. Особлива увага приділяється інфраструктурі, зокрема, ремонту і модернізації залізничних колій.

Незважаючи на те, що кількість ремонтів в 2020 році була дуже незначною, залізничникам все ж вдалося на 100 км скоротити кількість ділянок з обмеженням швидкості руху поїздів.

«Якщо на початок 2020 року ці ділянки мали загальну довжину 850 км, то до початку наступного року вони складуть 750 км», - розповів Роман Черницький.

«Укрзалізниці» вдається зберегти кількість ділянок, де поїзди курсують зі швидкістю 140-160 км/год. Їхня кількість не тільки не зменшується, але навіть збільшується.

Крім того, недавнє відкриття центру диспетчеризації в Харкові надалі буде сприяти поліпшенню руху поїздів: «Мова про застосування сучасних технологій, коли використовуються одні з найсучасніших пунктів диспетчеризації. Зараз відкрили перший, яким об'єднали управління рухом поїздів Південної та Донецької залізниць. Наступного року плануємо до цього центру приєднати Придніпровську залізницю. В результаті залишиться всього два центри управління рухом: у Харкові та в Києві».