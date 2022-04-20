«Укрзалізниця» підвищує конкурентоспроможність української транспортної системи

В умовах високої конкуренції на ринку міжнародних транспортних послуг, керівництво «Укрзалізниці» знайшло спосіб підвищити привабливість української транспортної системи для транзитних перевізників.

Тепер при транзиті вантажів через українську залізницю замовник не зобов'язаний вносити передоплату в розмірі 300 тисяч доларів, як це передбачалося раніше. Внесені в договір зміни тепер передбачають лише наявність на особових рахунках перевізника необхідних сум провізних платежів для резервування при прийомі на територію України вагонів, що прямують під його кодом платника. Замовник також має можливість самостійно визначати періодичність і розмір внесених оплат «Укрзалізниці» за обсяги перевезень та інші послуги з урахуванням зарезервованих грошей.

Цей крок керівництва компанії дозволив «Укрзалізниці» перейти на більш прогресивний і привабливий для клієнтів рівень надання послуг.

Скасування обов'язкового першого платежу для транзитних перевезень через Україну дозволить: