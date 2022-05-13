«Укрзалізниця» повністю готова до зими і негоди

Через різке погіршення погодних умов 10 грудня на деяких ділянках залізниці сталося короткочасне обмерзання струмоприймачів. Співробітники залізничних служб «Укрзалізниці» оперативно усунули наслідки негоди - були подані додаткові локомотиви, а також очищені струмоприймачі. Завдяки злагодженій роботі затримка деяких поїздів була короткочасною.

На цей момент пасажирські поїзди прямують згідно зі штатним розкладом без затримок. Ситуація під контролем, всі служби готові до будь-якого раптового погіршення погоди, щоб попереджати і мінімізувати незручності, які можуть виникнути.

Керівництво «Укрзалізниці» особисто проконтролювало готовність залізниці до зимових умов. На цей момент в повній робочій готовності 200 снігоочисників і спецмашин, пневмообдувкою обладнані 11 тисяч стрілочних переводів, а системами електрообігріву - 2,4 тисячі стрілочних переводів.

Перевірено працездатність всіх котелень, контактних мереж, пристроїв для механічного очищення ожеледі з контактного проводу та інших виробничих будівель і устаткування. До зими «Укрзалізниця» готова повністю.

«Укрзалізниця» звертається до пасажирів з проханням бути обережними у приміщеннях вокзалів, на перонах та станціях. Важливо дотримуватися техніки безпеки, правил поведінки в таких місцях і уважно слухати оголошення на вокзалах. При плануванні подорожі не забувайте враховувати прогноз погоди.

Керівник УЗ Володимир Жмак і його команда зробили підвищення комфорту пасажирів та якості послуг «Укрзалізниці» одним з пріоритетів своєї роботи.