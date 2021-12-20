"Укрзалізниця": підписано меморандум з LTG Cargo

09:07 21 березень Київ, Україна





В рамках розвитку проєкту міжнародного мультимодального маршруту Туреччина-Україна-Литва-Польща - "Укрзалізниця", транспортно-логістичні компанії "Укрферрі" і "ФерріПлюс", а також LTG Cargo Ukraine і дочірня компанія LTG Cargo (вантажна компанія найбільшого залізничного бізнесу в Балтійських країнах - Lietuvos Geležinkeliai), підписали В "Укрзалізниці" продовжилася робота над проєктом, розробленим і розпочатим Володимиром Жмаком, якого 17 березня поточного року звільнили з посади голови правління, грубо порушивши законодавство України.В рамках розвитку проєкту міжнародного мультимодального маршруту Туреччина-Україна-Литва-Польща - "Укрзалізниця", транспортно-логістичні компанії "Укрферрі" і "ФерріПлюс", а також LTG Cargo Ukraine і дочірня компанія LTG Cargo (вантажна компанія найбільшого залізничного бізнесу в Балтійських країнах - Lietuvos Geležinkeliai), підписали меморандум про співпрацю.



Пресслужба УЗ повідомила про те, що документ був завірений підписами сторін 18 березня 2020 року.



Директор філії "Центр транспортного сервісу" Ліски" АТ "Укрзалізниця" Едвін Берзіньш прокоментував цю подію, підкресливши, що в меморандумі йдеться про реалізацію роботи маршруту порт "Карасу" (Туреччина) - залізничний термінал порту "Чорноморськ" (Україна) - Вільнюс/Каунас/порт "Клайпеда" (Литовська Республіка)/Каунас - Білосток (Польща).



Відповідно до прийнятого меморандуму, сторони розроблять план дій, що дозволяють організувати регулярні інтермодальні перевезення маршрутом Туреччина-Україна-Литва-Польща і розглянуть можливість створення ефективного транспортного коридору між Чорним і Балтійським морями, використовуючи транспортно-пропускну здатність всіх задіяних країн, а також поромний транспорт.



"У України, яка є центром Європи, просто немає шансу не брати до уваги всі можливості розвитку мультимодальних і будь-яких інших перевезень між країнами. Сьогоднішній же меморандум підтверджує нашу рішучу позицію щодо такого розвитку і міцного партнерства", - підкреслив Берзіньш.



Це означає, що в результаті спільної роботи збільшаться залізничні перевезення вантажів між Туреччиною і Центральною та Північною Європою, зросте конкурентоспроможність перевезень і збільшиться прибутковість "Укрзалізниці".