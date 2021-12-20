"Укрзалізниця" планує рефінансувати проблемні кредити

Керівництво "Укрзалізниці" оголосило про намір провести рефінансування або реструктуризацію проблемних кредитів в найближчі три місяці. Про це розповів глава правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак.

"Ми робимо всі можливі дії для реструктуризації та рефінансування. Розглядаємо і українські банки, і міжнародні фінансові організації... Я хотів би рефінансувати їх (проблемні кредити) до літа. Хоча розумію, що це дуже амбітно", - сказав він в одному зі своїх інтерв'ю.

Глава УЗ також висловив надію, що в ході роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України будуть встановлені першопричини, які привели до ситуації, що склалася в компанії в результаті високого боргового навантаження.

"У мене питання до попереднього керівництва компанії: як сформувався такий непідйомний борговий портфель? Він дійсно дуже важкий з дуже невигідними кредитами. Самий показовий - $200 млн від Ощадбанку під 12% річних, при тому, що ринок сьогодні - 7-8%", - сказав Жмак.

Глава правління повідомив, що "Укрзалізниця" планує збалансувати ліквідність компанії вже до кінця березня. "У нас було просідання через те, що в січні і лютому через аномальні морози ми перевезли набагато менше вантажів, але зараз сніг і морози відступають, і ми починаємо їхати краще", - підкреслив Жмак.