"Укрзалізниця" планує підписати угоду на постачання локомотивів з Франції

Як стало відомо, нещодавно пройшла зустріч голови Змішаної українсько-французької комісії з економічного співробітництва Арсена Авакова і генерального директора компанії Alstom Анрі Пупар-Лафаржа. За інформацією пресслужби МВС України, в ході зустрічі обговорювалося питання про постачання французьких локомотивів в Україну.

Також на переговорах були присутні посол Республіки Франція в Україні Етьєн де Понсен і гендиректор "Укрзалізниці" Володимир Жмак.

Сама ідея була введена ще в 2018 році. Тоді французька компанія Alstom і "Укрзалізниця" підписали меморандум, який передбачає співпрацю двох сторін і постачання Францією в Україну надійних локомотивів. Кошти на їхнє перевезення і обслуговування надаються Державним казначейством Франції.

Україну забезпечать електричними локомотивами фірми Alstom. Ця компанія - один з найбільших світових лідерів з виробництва залізничного транспорту.

На переговорах гендиректор "Укрзалізниці" повідомив, що Україна має застарілий парк локомотивів, який давно потрібно оновити для більш ефективного перевезення вантажу.

Анрі Пупар-Лафарж в свою чергу запевнив, що компанія Alstom стане надійним партнером для "Укрзалізниці" і забезпечить потреби країни в залізничній сфері.