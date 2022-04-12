«Укрзалізниця» оголосила тендер на закупівлю вугілля на 2021 рік

16:18 17 листопада Київ, Україна

В рамках боротьби за прозорість фінансових операцій в «Укрзалізниці» філія «Пасажирська компанія» оголосила конкурс з відбору постачальників кам'яного вугілля на період 2021 року.

Вперше буде застосована модель закупівлі твердого палива - рамкова угода. Даний вид угоди передбачає домовленість сторін про процес співпраці з подальшим закріпленням цих домовленостей в контрактах. Як правило, рамкові угоди не є деталізованими і остаточними.

Як повідомив в своєму Telegram-каналі глава «Укрзалізниці» Володимир Жмак:

«Такий алгоритм закупівлі вирішує питання комплексно: залучити найширше коло постачальників;

відійти від практики закупівлі продукції в періоди пікового зростання ціни;

отримати справедливу і максимально вигідну ціну;

забезпечити безперебійне постачання твердого палива протягом всього року.»

Всього планується закупити майже 26,2 тис. тонн кам'яного вугілля марки ДГ на суму 84,5 млн грн.

Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій стане запропонована учасниками ціна. Переможцями конкурсу зможуть стати до 20 учасників, що дозволить уникнути монополізації постачань і ввести здорову конкуренцію.

Оголошення про тендер вже з'явилося на сторінках сайту prozorro.