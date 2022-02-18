Укрзалізниця не співпрацюватиме з Deutsche Bahn

Представники Deutsche Bahn не будуть залучатися до управління залізницею України. Таке рішення прийняло нове керівництво Укрзалізниці, а повідомив про це Володимир Жмак - глава правління УЗ.

"Зараз я не бачу можливості та сенсу залучати якихось іноземних фахівців. При всій повазі до Deutsche Bahn, що стосується вантажоперевезень, то нас важко порівнювати", - сказав він.

В Європі вантажні залізничні перевезення не є настільки життєво важливими, як в Україні, пояснив Жмак. За його словами, Німеччина, Австрія, навіть Польща мають дуже розвинені мережі автобанів - тому залізниці конкурувати з ними немає сенсу.

"Пасажирські перевезення в європейських країнах отримують фінансову допомогу від уряду. Це загальновідома історія. Тому зараз, з огляду на експертизу, яка є у мене та моєї команди, я не бачу необхідності залучати якихось міжнародних консультантів", - резюмував Жмак.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що УЗ хочуть віддати в управління німцям на 10 років. У концерні Deutsche Bahn цю інформацію заперечують, заявляючи, що мова йде про консультування, а не управління.

Пізніше в Кабміні пояснили співпрацю УЗ з німцями. Україна не збирається продавати або здавати в оренду залізницю, в Deutsche Bahn говорять про консалтинг.