Укрзалізниця не співпрацюватиме з Deutsche Bahn

Представники Deutsche Bahn не будуть залучатися до управління залізницею України. Таке рішення прийняло нове керівництво Укрзалізниці, а повідомив про це Володимир Жмак - глава правління УЗ.
В Європі вантажні залізничні перевезення не є настільки життєво важливими, як в Україні, пояснив Жмак. За його словами, Німеччина, Австрія, навіть Польща мають дуже розвинені мережі автобанів - тому залізниці конкурувати з ними немає сенсу.
Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що УЗ хочуть віддати в управління німцям на 10 років. У концерні Deutsche Bahn цю інформацію заперечують, заявляючи, що мова йде про консультування, а не управління.
Пізніше в Кабміні пояснили співпрацю УЗ з німцями. Україна не збирається продавати або здавати в оренду залізницю, в Deutsche Bahn говорять про консалтинг.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі