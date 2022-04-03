«Укрзалізниця» розпочинає співпрацю з DHL, BTLC Germany і PKP Cargo

Нове керівництво «Укрзалізниці» продовжує розвивати сферу вантажних перевезень України. Для цього вже ведуться активні переговори з партнерами з Європейського Союзу і країн Азії, в т.ч. Китаю, для налагодження системи регулярних міжнародних контейнерних перевезень.

Переговори про підписання контрактів про довгострокову співпрацю з найбільшими компаніями-перевізниками вже вийшли на завершальну стадію. Серед них DHL, PKP Cargo Connect і BTLC Germany.

Спільно з PKP Cargo Connect планується перевезення вантажів між залізничними станціями України і Польщі для подальшого транспортування до країн Євросоюзу. Договори з BTLC Germany дозволять розширити прямі маршрути контейнерних перевезень від країн Європейського Союзу до Китаю і назад. А співпраця з DHL дозволить організувати перевезення вантажів по Україні з сервісом «під ключ» на терміналах філії "ЦТС "Ліски".

Транзитні контейнерні перевезення по маршруту Китай - ЄС через територію України - те, над чим сьогодні активно працює виконавчий директор філії "ЦТС "Ліски" АТ УЗ Едвін Берзіньш і все керівництво УЗ.

Залізниця України займає стратегічну позицію між Азією і Європою, але цей потенціал ніколи не використовувався повною мірою. Нове керівництво «Укрзалізниці» на чолі з Володимиром Жмаком зуміло розгледіти ці можливості для розвитку залізничних перевезень, що дозволить підвищити прибутковість не тільки самої корпорації, але і принесе істотний дохід в бюджет України.