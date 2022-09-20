Укрзалізниця та німецька залізнична компанія підписали меморандум про підтримку та співпрацю

Генеральний директор Deutsche Bahn Річард Лутц та генеральний директор АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин підписали меморандум про співпрацю.
Підписання відбулося під час виставки InnoTrans 2022, яка проходить у Берліні, повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Меморандум передбачає допомогу українській стороні у відновленні зруйнованої залізничної інфраструктури, а також співробітництво між компаніями щодо розширення коридорів залізничних вантажних перевезень та пропускної спроможності терміналів.
Меморандум передбачає допомогу українській стороні у відновленні зруйнованої залізничної інфраструктури, а також співробітництво між компаніями щодо розширення коридорів залізничних вантажних перевезень та пропускної спроможності терміналів.
Повідомляється, що DB вже надав УЗ захисний одяг на суму близько 500 тисяч євро. У липні на зустрічі Спільноти європейських залізничних та інфраструктурних компаній (CER), що проходила у Відні, залізничні компанії зобов'язалися надати екстрену допомогу та закликали виділити достатнє фінансування для плану відновлення України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі