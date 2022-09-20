Укрзалізниця та німецька залізнична компанія підписали меморандум про підтримку та співпрацю

17:08 20 вересня Київ, Україна

Генеральний директор Deutsche Bahn Річард Лутц та генеральний директор АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин підписали меморандум про співпрацю.

Підписання відбулося під час виставки InnoTrans 2022, яка проходить у Берліні, повідомляє прес-служба Укрзалізниці.



Меморандум передбачає допомогу українській стороні у відновленні зруйнованої залізничної інфраструктури, а також співробітництво між компаніями щодо розширення коридорів залізничних вантажних перевезень та пропускної спроможності терміналів.

"Ми дуже поважаємо стійкість та мужність наших українських колег при виконанні своєї роботи в умовах війни. Для мільйонів людей залізниця є єдиним транспортним засобом, для економіки це найважливіше рятувальне коло. Ефективна залізнична система буде важливою при відновленні України. DB та вся європейська залізнична родина добре усвідомлюють цей факт, і ми твердо підтримуємо наших колег в Україні. Це і честь, і наш обов'язок партнерства з Укрзалізницею на її шляху до світлого майбутнього", - наголосив генеральний директор Deutsche Bahn Річард Лутц.

Повідомляється, що DB вже надав УЗ захисний одяг на суму близько 500 тисяч євро. У липні на зустрічі Спільноти європейських залізничних та інфраструктурних компаній (CER), що проходила у Відні, залізничні компанії зобов'язалися надати екстрену допомогу та закликали виділити достатнє фінансування для плану відновлення України.



