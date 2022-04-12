«Укрзалізниця» і компанії-вантажоперевізники продовжують консолідацію

Минулого тижня представники «Укрзалізниці» спільно з великими компаніями-вантажоперевізниками обговорили за круглим столом кілька вкрай важливих питань, що стосуються поліпшення якості послуг з перевезення вантажів, тарифів і подальшого продуктивного співробітництва.

В ході обговорення сторони домовилися про подальшу співпрацю і склали список необхідних умов для зростання обсягів перевезених вантажів. Як УЗ, так і перевізники покладають великі надії на державну підтримку:

фінансового плану АТ «Укрзалізниця» з виведення компанії на прибутковий рівень;

корпоративної стратегії УЗ щодо забезпечення належного рівня залізничної інфраструктури, рухомого складу та диспетчеризації;

бізнес-стратегії АТ «Укрзалізниці» в частині переформування компанії в холдинг, який буде складатися з 4 напрямків: вантажні перевезення (UZ-Cargo), пасажирські перевезення (UZ-Passenger), інфраструктура (UZ-Infrastructure), ремонт (UZ -repairs);

вивільнення всіх непрофільних активів «Укрзалізниці», які не є частиною перетворень в рамках корпоративної стратегії і не створюють ризиків монополізації постачань;

кадрової політики УЗ.

Також в спільній заяві обидві сторони круглого столу наголосили на необхідності звільнення АТ «Укрзалізниця» від необхідності сплати податку на землю під залізничними шляхами і звільнення компанії від необхідності сплати акцизу на паливо.

Нове керівництво «Укрзалізниці» впевнене, що конкурентоспроможність залізничних перевезень можна забезпечити завдяки підвищенню якості послуг. Нагадаємо, що в наступному році компанія планує інвестувати в оновлення рухомого складу, залізничних колій і інфраструктури близько 25 млрд гривень. З них на ремонт вантажних вагонів виділено 7 млрд грн, на ремонт локомотивів - 4,7 млрд грн, на інфраструктуру - 9,4 млрд грн і на пасажирські перевезення - 2,8 млрд грн.

Станом на кінець жовтня - початок листопада 2020 року рівень вантажоперевезень компанією «Укрзалізниця» вже обігнав тогорічні показники. На новий, більш продуктивний рівень вийшли міжнародні транзитні перевезення УЗ.