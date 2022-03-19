Укрзалізниця продаватиме квитки, незважаючи на ситуацію з COVID-19

14:21 24 жовтня Київ, Україна

Багато суперечок виникає навколо роботи залізниці в період пандемії. Посилення карантину вимагає певних обмежень в роботі транспорту. Але залізничне сполучення зупинити вкрай складно. Хіба що закрити деякі станції. Як повідомила нещодавно пресслужба компанії, Укрзалізниця з 26 жовтня відновлює продаж квитків з більшості раніше закритих станцій. Зокрема, буде відкрито продаж квитків з чотирьох обласних центрів - Тернополя, Івано-Франківська, Сум та Хмельницького.

Також можна буде купити квитки на поїзди з Дубно, Здолбунів-Пасажирського, Гречан, Славути-1, Волочиська, Дунаївців.

При цьому з 26 жовтня буде закрито продаж квитків зі станції Подольськ в Одеській області. Як відзначили в УЗ, до врегулювання ситуації поїзди проїдуть через станцію Подольськ без посадки пасажирів, а висадка буде проводитися в установленому порядку.

Нагадаємо, що на цьому тижні в Україні оновили карантинні зони. У червоній зоні опинилися 10 обласних центрів, в помаранчевій - 11. У жовтій - тільки Кропивницький.

Як відомо, в Україні три дні поспіль фіксують понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу. При цьому за добу померли 125 осіб, а одужали - 2 177 осіб.