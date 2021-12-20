"Укрзалізниця" - підприємство готується до масового страйку

23:00 19 березень Київ, Україна

"Укрзалізниці" планує організувати страйк. Фахівці вважають, що такі дії можуть паралізувати практично все залізничне сполучення. Залізничники готують масову акцію протесту . Колективпланує організувати страйк. Фахівці вважають, що такі дії можуть паралізувати практичнозалізничне сполучення.

Повідомляється, що попереджувальна акція запланована "Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України" на 31 березня 2021 року. За її підсумками буде вирішено, продовжувати заходи впливу чи ні.

У намічений день залізничники вийдуть на свої робочі місця, але виконувати службових обов'язків не будуть. Цей вид протесту має назву "італійський страйк". Юридично керівництво не зможе пред'явити претензій працівникам підприємств, оскільки плануються перевірки роботи відповідно до інструкцій. Спеціальними комісіями будуть проведені перевірки і якщо будуть виявлені порушення трудового законодавства - рішення не виїжджати на маршрути стане юридично обґрунтованим. При наявному стані справ знайти такі порушення зовсім нескладно. Це можуть бути правила порушення техніки безпеки, інструкції з безпеки, відповідність технічним вимогам і так далі.

"Річ в тому, що на локомотивах серії ВЛ-80, які зараз експлуатує "Укрзалізниця", як-то кажуть, клейма ніде ставити - щодо них маса технічних зауважень, вони часто "горять" прямо в дорозі", - пояснив нам представник Вільної профспілки залізничників Олександр Скиба.

Зарплата - перша вимога

Профспілки домовилися з головою правління Володимиром Жмаком з питань виплати всіх передбачених контрактами підвищень заробітної плати. Йому повірили, йому довіряли, на нього сподівалися, ймовірно, тому, що він чесно пояснив неможливість компанії на даному етапі збільшити зарплати більше ніж на вісім відсотків.

Ось що говорить представник профспілки Олександр Скиба: "В 2019-2020 році нам, всупереч умовам колективного договору, не підвищували зарплати. В цьому році обіцяли надбавку в квітні - травні на 8%. Але що таке 8% при зарплаті машиніста в 15-16 тисяч гривень, як за такі гроші сьогодні можна прогодувати сім'ю. А навантаження тільки ростуть. Люди просто масово звільняються, в трудовому колективі - не найкращі настрої. Тим більше зараз взагалі незрозуміло - чи буде взагалі хоч якесь підвищення. Адже домовлялися зі Жмаком, а після його відставки як би не довелося починати переговори з нуля".

Представники профспілки ще не знають, чи обмежиться їхній попередній страйк одним днем. Але люди налаштовані дуже серйозно.

Машиністи і провідники цілодобово не можуть потрапити додому

Крім заробітної плати, співробітники компанії обурені нелюдськими умовами праці. Це вже стало причиною акції протесту в лютому поточного року. Тоді залізничники пікетували Кабмін.

"Зміна може затягнутися і на 10-15 годин - люди просто сидять на відстої в Козятині або Конотопі, і незрозуміло, коли зможуть дістатися додому. Машиністи цілодобово вдома не бувають", - говорить Скиба.

Лютнева акція ніяких результатів не дала і "Профспілка залізничників і дорожніх будівельників України" вирішила продовжити боротьбу. Практично відразу почали планувати "італійський страйк".

Залізничники налаштовані рішуче

Від імені профспілки направлені листи на ім'я президента країни Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, листи стосуються питань перевірки і оцінки стану АТ "Укрзалізниця" Юлії Гришиної і голови Наглядової ради УЗ Шевки Аджунера. У них, зокрема, повідомили про акцію протесту.

"У листах йдеться, що оскільки структурні підрозділи не забезпечені в достатній мірі необхідними матеріалами, запасними частинами, інструментом, персоналом для виконання всіх технологічних процесів, то працівники мають законне право вказати керівництву підрозділів на неможливість виконання затвердженого технологічного процесу і норм охорони праці", - зазначають у профспілці залізничників і транспортних будівельників.

Тимчасова слідча комісія зустрілася з представниками профспілки, але переговори не дали ніяких відчутних результатів, крім обіцянок допомогти у вирішенні проблемних питань. А тому страйк було вирішено не відкладати.

У профспілці також заявили про те, що всі керівники структурних підрозділів отримали повідомлення про порушення умов праці і якщо всі зазначені недоліки не будуть усунуті, 31 березня, протягом 12 годин буде йти "робота за інструкціями". А це означає, що з 8.00 і до 20.00 годин рух поїздів буде практично зупинено.

Скиба нагадав, що на залізниці мало не щодня трапляються різного роду НП - від поломок в дорозі до пожеж.

"Механізм з фіксацією порушень захищає працівників від претензій з боку керівництва і звинувачень в саботажі. Подібний "італійський страйк" вже був на УЗ в 2018 році. Зрозуміло, що брали участь не всі залізничники, оскільки настрої в колективі і тоді, і зараз були неоднорідними. Але все ж на графік руху потягів ця акція тоді істотно вплинула", - зазначає Скиба.

З урахуванням наявної політичної ситуації протестна акція не буде поширюватися на "маршрути військових перевезень" і в зоні ООС/АТО.