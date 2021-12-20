"Укртрансгаз" запропонував ЄС програмний комплекс з обліку газу

Українська компанія "Укртрансгаз" розробила та вивела програмний комплекс Ask-2 для обліку "блакитного палива" на ринок Європейського Союзу. Про це повідомляє Оператор газосховищ.
"Нещодавно комплекс Ask-2 придбав і став використовувати оператор ГТС однієї із сусідніх країн Європи", - повідомляє Оператор газосховищ.
Також відомо, що в Україні Ask-2 застосовують при транспортуванні палива магістральними газопроводами та у підземному зберіганні газу. Такі ж функції комплекс може виконувати й у європейських газотранспортних системах та мережах підземних сховищ газу.
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