"Укртрансгаз" запропонував ЄС програмний комплекс з обліку газу

Українська компанія "Укртрансгаз" розробила та вивела програмний комплекс Ask-2 для обліку "блакитного палива" на ринок Європейського Союзу. Про це повідомляє Оператор газосховищ.

Програмний комплекс Ask-2 є унікальною авторською розробкою спеціалістів. Він дозволяє вести облік природного газу одночасно у фізичних (кубічних метрах) та в енергетичних (кіловат-година) одиницях. Він автоматизує процес збору та обробки метрологічних даних, здійснює комерційний та технологічний облік газу на вузлах обліку на виробничих об'єктах та в цілому.

"Нещодавно комплекс Ask-2 придбав і став використовувати оператор ГТС однієї із сусідніх країн Європи", - повідомляє Оператор газосховищ.

Також відомо, що в Україні Ask-2 застосовують при транспортуванні палива магістральними газопроводами та у підземному зберіганні газу. Такі ж функції комплекс може виконувати й у європейських газотранспортних системах та мережах підземних сховищ газу.