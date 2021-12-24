«Укрпошта» об'єднується з ДП «Преса»

З метою оптимізації діяльності й підвищення прибутковості АТ «Укрпота» і ДП «Преса» будуть інтегровані, тобто об'єднані в одне підприємство. Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський на своїй сторінці в соцмережах.
При цьому в коментарях до мого повідомлення, відповідаючи на питання, про які саме "проблеми минулих років" говориться, Смілянський сказав - "немає багато грошей".
ДП "Преса" створено в травні 1998 року. Діяльність підприємства спрямована на доставку періодичної і неперіодичної продукції в Україні і за її межами.
Згідно фінзвіти на сайті компанії, за перше півріччя 2020 чистий дохід від реалізації продукції ДП "Преса" склав 17,3 млн грн (за аналогічний період 2019 - 17,8 млн грн).
Як повідомлялося, чистий дохід від реалізації продукції АТ "Укрпошта" за результатами січня-червня 2020 виріс на 12,6% в порівнянні аналогічним періодом 2019 - до 4,3 млрд грн.
"Укрпошта" входить в сферу управління Міністерства інфраструктури. Надає близько 50 видів послуг у 11 тис. Відділень по всій Україні, ще близько 1,2 тис. розташовані на неконтрольованих Україною територіях. Штат підприємства налічує 76 тис. Осіб, з яких 33 тис. - листоноші, 13 тис. - оператори поштового зв'язку.
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