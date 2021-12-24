«Укрпошта» об'єднується з ДП «Преса»

З метою оптимізації діяльності й підвищення прибутковості АТ «Укрпота» і ДП «Преса» будуть інтегровані, тобто об'єднані в одне підприємство. Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський на своїй сторінці в соцмережах.

"Знову згадав, чим займався п'ять років своєї кар'єри, а саме, M & A - злиття і поглинання. Зустрівся з колективом і дав старт процесу інтеграції "Укрпошти" та ДП "Преса". Незважаючи на дві держкомпанії - спробуємо все зробити швидко, ефективно і головне вигідно. Всі проблеми минулих років ми розрулимо, а у 60+ співробітників і тисяч видавців з'явиться впевненість у завтрашньому дні і в тому, що все буде добре ", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

При цьому в коментарях до мого повідомлення, відповідаючи на питання, про які саме "проблеми минулих років" говориться, Смілянський сказав - "немає багато грошей".

ДП "Преса" створено в травні 1998 року. Діяльність підприємства спрямована на доставку періодичної і неперіодичної продукції в Україні і за її межами.

Згідно фінзвіти на сайті компанії, за перше півріччя 2020 чистий дохід від реалізації продукції ДП "Преса" склав 17,3 млн грн (за аналогічний період 2019 - 17,8 млн грн).

Як повідомлялося, чистий дохід від реалізації продукції АТ "Укрпошта" за результатами січня-червня 2020 виріс на 12,6% в порівнянні аналогічним періодом 2019 - до 4,3 млрд грн.

"Укрпошта" входить в сферу управління Міністерства інфраструктури. Надає близько 50 видів послуг у 11 тис. Відділень по всій Україні, ще близько 1,2 тис. розташовані на неконтрольованих Україною територіях. Штат підприємства налічує 76 тис. Осіб, з яких 33 тис. - листоноші, 13 тис. - оператори поштового зв'язку.