Укрпошта, Нафтогаз і Укрзалізниця підуть з молотка

Кабінет міністрів України висунув на розгляд законопроект, який дозволить приватизацію половини Укрпошти, половини Укрзалізниці та частина Нафтогазу. Продаж 50% акцій в приватні руки передбачає обов'язкові умови - збільшення кількості робочих місць, інветіціі і сплату податків.

Документом пропонується зберегти за державою 100% в НАЕК Енергоатом, ПрАТ Укргідроенерго, НЕК Укренерго, ДП Східний гірничо-збагачувальний комбінат, ДП Адміністрація морських портів України.

До списку не підлягають приватизації також пропонується включити ДП Оператор ринку і ДП Гарантований покупець, ДП Документ, поліграфічний комбінат Україна, Київську офсетну фабрику, конструкторське бюро Південне.

Крім того, пропонується закріпити статус не підлягають приватизації для ДП Антонов, миколаївського суднобудівного заводу, центрального конструкторського бюро Протон. Ці підприємства дозволяється перетворити в акціонерні товариства.

Пропонується заборонити приватизацію Національного цирку України, Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, Національний кіноцентр Олександра Довженка національний спортивний комплекс Олімпійський, спорткомплекс Арена Львів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 12 серпня заявив, що підприємства, що працюють в сфері національної безпеки, природної монополії і важливих соціальних процесів повинні залишатися підконтрольними державі.

За його словами, у власності держави сьогодні знаходиться близько 3 тис. підприємств.

"Головними умовами приватизації ми бачимо збільшення робочих місць, сплату податків і інвестиції. Йдеться про компанії на кшталт Нафтогазу або Енергоатому ", - пояснив він.

Після цього Кабмін прийняв рішення про передачу Фонду держмайна для приватизації близько 200 держпідприємств.

Нагадаємо, 29 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що український держбюджет в найближчі роки повинен отримати приблизно $ 1 млрд від великої приватизації.