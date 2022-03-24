«Укрнафта» підвищила на 7% вартість нафтопродуктів і закрила продаж 122 тисяч тонн

Пресслужба Української енергетичної біржі (УЕБ) опублікувала дані з торгів. Згідно з інформацією, ПАТ «Укрнафта» продало нафту на 7,5% вище, ніж в попередній сесії. Згідно зі звітом, за оновленою підвищеною ціною було реалізовано 122,4 тисячі тонн нафтопродуктів.

ПАТ «Укрнафта» на минулих торгах (24 червня) на Українській енергетичній біржі (УЕБ) реалізувало 122 тис. тонн нафти. За даними біржі, нафта була реалізована за стартовою ціною 16 тис. 751,26 грн/тонна (з ПДВ), що вище ціни продажу на минулих, травневих торгах (15 тис. 584,58 грн).