Укрнафта планує забезпечити енергетичну незалежність України до 2027 року

ВАТ "Укрнафта" має намір забезпечити енергетичну незалежність України щодо нафтопродуктів до 2027 року, шляхом значного збільшення обсягів видобутку нафти та газу.
Про це повідомили у комітеті з питань енергетики та ЖКГ Верховної Ради з посиланням на директора компанії Сергія Корецького.
У рамках амбітного плану компанії "Укрнафта" має намір подвоїти обсяги видобутку нафти та газу. Для цього планується буріння нових свердловин, інтенсифікація видобутку та відновлення роботи неактивних свердловин.. Компанія також планує підвищити ефективність нафтовидобутку на існуючих родовищах.
Згідно з заявою Корецького, "Укрнафта" вже розпочала реалізацію плану буріння нових свердловин і планує активне продовження в найближчі роки. У той же час компанія не брала участі в аукціонах на придбання нових ліцензій.
Глава компанії наголосив, що "Укрнафта" очікує, що їхня продукція буде затребувана в середньостроковій перспективі, а компанія матиме потенціал для розвитку на ключових ринках.
Він висловив упевненість у тому, що "Укрнафта" стане одним із найкращих роботодавців, універсальним постачальником нафтопродуктів та високоприбутковим національним підприємством.
Цього року "Укрнафта" планує збільшити видобуток нафти на 5,8% та газу на 0,3% порівняно з минулим роком.
Про це повідомили у комітеті з питань енергетики та ЖКГ Верховної Ради з посиланням на директора компанії Сергія Корецького.
У рамках амбітного плану компанії "Укрнафта" має намір подвоїти обсяги видобутку нафти та газу. Для цього планується буріння нових свердловин, інтенсифікація видобутку та відновлення роботи неактивних свердловин.. Компанія також планує підвищити ефективність нафтовидобутку на існуючих родовищах.
Згідно з заявою Корецького, "Укрнафта" вже розпочала реалізацію плану буріння нових свердловин і планує активне продовження в найближчі роки. У той же час компанія не брала участі в аукціонах на придбання нових ліцензій.
Глава компанії наголосив, що "Укрнафта" очікує, що їхня продукція буде затребувана в середньостроковій перспективі, а компанія матиме потенціал для розвитку на ключових ринках.
Він висловив упевненість у тому, що "Укрнафта" стане одним із найкращих роботодавців, універсальним постачальником нафтопродуктів та високоприбутковим національним підприємством.
Цього року "Укрнафта" планує збільшити видобуток нафти на 5,8% та газу на 0,3% порівняно з минулим роком.
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