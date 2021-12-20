«Укргазвидобування» закупить метанол у росіян

19:12 26 листопад Київ, Україна

Днями пройшли торги на замовлення та купівлю метанолу Україною. За результатами тендеру, оприлюдненими системою ProZorro , «Укргазвидобування» замовило швейцарській компанії «AGTG SA» 17,4 тисячі тонн метилового спирту на загальну суму 6,61 мільйона євро.

Зазначений обсяг технічного метанолу буде доставлений в Україну протягом 2022 року за вартістю 450 євро за тонну. Також відомо, що виробляють речовину російські компанії ПрАТ «Метафракс Кемікалс» та АТ «Щекіназот».

Розрахунок ціни виконаний виходячи із середньої арифметичної між ICIS Methanol (Europe) (його квартальним котируванням) у розділі Contract Price FOB Rotterdam за квартальний період проведення торгів та середньої арифметичної ICIS Methanol (Europe) у розділі Spot Prices FOB Rotterdam із зазначеними датами.

Отже, якщо показники зміняться, ціна буде розрахована виходячи з даних котирувань та відповідати цим рознарядкам. Кінцева вартість визначатиметься згідно з датою відвантаження спирту.



У формулу, як зазначається, вартість перевезення Україною не включена.

Наприклад, у січні поточного року «Укргазвидобування» замовила у цього ж постачальника метанол за ціною 281 євро за тонну. Цього разу ціни також виходили з цих котирувань. Ціни на метанол зросли через зростання цін на газ.