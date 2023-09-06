"Укренерго" просять пояснити великі обсяги залученої аварійної допомоги

07:39 05 вересня Київ, Україна

Нацкомісія з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) звернулася до НЕК "Укренерго" з проханням невідкладно надати інформацію щодо причин частого залучення аварійної допомоги від сусідніх країн для балансування енергосистеми у липні-серпні 2023 року.



Про це повідомили у пресслужбі регулятора.



НКРЕКП стурбована ситуацією, за якої "Укренерго" не вживало заходів щодо пошуку резервів для балансу енергосистеми та покриття дефіциту електроенергії серед українських генеруючих підприємств, зокрема, ТЕЦ.



У комісії вважають, що "Укренерго" має невідкладно внести зміни до Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України.