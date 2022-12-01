"Укренерго" залучило кошти від ЄБРР та Нідерландів для відновлення електромереж

17:51 01 грудня Київ, Україна

Укренерго залучило 300 млн. євро кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також 72 млн. євро грантових коштів від Нідерландів для відновлення мереж та підвищення фінансової стабільності компанії.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".



Зокрема, 150 млн. євро кредитних коштів ЄБРР і 72 млн. євро гранту підуть безпосередньо на придбання обладнання, яке терміново необхідне для підстанцій, що зазнали масованих ракетних ударів росіян.. Решту 150 млн євро кредиту ЄБРР використовують для виконання фінансових зобов'язань "Укренерго" на ринку електроенергії, зазначили у компанії.