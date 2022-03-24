«Укрексімбанк» виставляє на аукціон будівлю вартістю 80 млн гривень

Пресслужба ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України опублікувала інформацію про новий аукціон з продажу нерухомості. Лотом стане майно "Укрексімбанку" - історична будівля в центрі столиці. Стартова ціна об'єкта - 81,35 млн грн.

Виставлена на продаж будівля по вулиці Спаській, 37А має загальну площу 1957,2 квадратних метрів і обладнана під офісні приміщення з високоякісною дизайнерською обробкою. Відстань від будівлі до станції метро "Контрактова площа" становить всього 800 метрів.

Як повідомляється, в 2002 році був проведений капітальний ремонт будівлі з переплануванням і був добудований мансардний поверх. Об'єкт також має парковку на 20-25 автомобілів.

"Цей лот має велику площу і знаходиться на території історико-архітектурного заповідника "Старий Поділ". Нерухомість має гарне розташування для створення офісу великої компанії і її співробітників, яким буде зручно добиратися до роботи з різних куточків Києва", - зазначив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.

Аукціон планується провести 29 червня 2021 року через систему OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України).