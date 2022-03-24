«Укравтодор» провів тендери на 6 млрд гривень - компанія «ПБС» виграла робіт на 2 млрд гривень

В системі «Укравтодор» пройшли тендери на загальну суму 6 мільярдів гривень. Підряди були спрямовані на великі ремонти в різних областях України. Згідно з інформацією, ці тендери зайняли 32% кількості всіх проведених в країні торгів.

Три найбільших підрядники Укравтодору виграли понад 50% ремонтних тендерів, чого вистачає для визначення колективної монополії. Компанія «ПБС» виграла одразу три підряди в Чернівецькій області на 2,13 млрд грн. Фірма розіграла ці тендери по «ДСУ-77» з мізерною знижкою 1%, а потім зберегла дорогоцінну маржу, зашиту в очікувану вартість закупівель.

Нагадаємо, компанія "ПБС" наближена до екснардепа Олександра Шевченка, який в цьому році на скандальних довиборах до ВР в 85-му окрузі поступився кандидату від "Слуги народу" Василю Вірастюку.

Всього в цьому році компанія "ПБС" отримала підрядів на ремонт і будівництво доріг на суму майже 3,65 млрд грн.