Українці за комунальні послуги платять мільярди

Державна служба статистики повідомляє про те, що українці заплатили за комунальні послуги у вересні 9,1 млрд гривень. Для порівняння - в серпні ця сума становила 8,4 млрд гривень.

Так, на кінець вересня заборгованість населення по оплаті за постачання і розподіл природного газу склала 21,1 млрд гривень, за постачання теплової енергії та гарячої води - 16,3 млрд гривень, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,8 млрд гривень, за управління багатоквартирним будинком - 5,1 млрд гривень, за постачання і розподіл електричної енергії - 5 млрд гривень, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,1 млрд гривень.

Всього у вересні українці уклали 4,9 тисячі договорів з погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 40,3 млн гривень. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 23,5 млн гривень.