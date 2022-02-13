Україну чекає підвищення податків - поповнюємо бюджет 2021

11:40 23 вересень Київ, Україна

Новий державний бюджет 2021 вже розпланували. У ньому - набагато більше витрат і статей, ніж в попередньому. Звідки український уряд планує взяти різницю?

Держбюджет-2021, на перший погляд, виглядає привабливо: істотне підвищення мінімальної зарплати, зростання зарплат медиків, вчителів, військових, збільшення витрат на соціальну підтримку населення. Звичайно ж, на все це потрібно взяти десь гроші. Дефіцит бюджету прописали на рівні 270 000 000 000 гривень або 6% ВВП. Однак, разом з тим прописали високі доходи в бюджет, більшість з яких - це податки.

У проєкт державного бюджету 2021 прописали доходи на рівні 1,07 трильйона гривень, що на 9,4% більше, ніж в нинішньому бюджеті. З цього випливає, що податки в Україні зростуть. І дійсно разом з проєктом держбюджету-2021 у Раду направили законопроєкт про зміну в оподаткуванні, який на своїй телеграм сторінці опублікував нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Більше людей будуть платити ЄСВ

У законопроєкті пропонують зобов'язати ФОП (крім спрощенців) і осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність і одночасно працюють на роботі, платити ЄСВ (як підприємця) з суми перевищення доходів від підприємництва за зарплатою.

Припустимо, людина працює бухгалтером і отримує умовно зарплату 10 000 гривень, з якої платить податки вона та її роботодавець. Паралельно ця людина ФОП і отримує в середньому 15000 гривень, і за різницю в 5000 гривень (15000 - 10000) доведеться сплатити ЄСВ на суму 1100 гривень від діяльності ФОП.

Екологічний податок

Екологічний податок сплачується виходячи з фактичних обсягів різних викидів, скидів, розміщення відходів у навколишньому середовищі. З 2021 його також можуть підвищити. Наприклад, за викиди двоокису вуглецю можуть збирати втричі вищий податок - 30 гривень за тонну замість 10 гривень.

Рентна плата зросте

Рентна плата за користування надрами може підвищитися на 12%. Железняк пояснив, що це не стосується видобутку корисних копалин. Зате рента зростає за користування радіочастотним ресурсом і за спеціальне використання води й лісових ресурсів.

Податок на прибуток

З 2021 можуть розширити оподаткування податком на прибуток, зокрема в частині оподаткування нерезидентів. Це означає, що брокерська, комісійна або агентська винагорода нерезидента буде обкладатися в Україні незалежно від того, надавалася вона в Україні чи за її межами.