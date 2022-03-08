Українську економіку можна врятувати - ЄБА

Українські підприємства зможуть бути конкурентоспроможними - вважають в Європейській бізнес-асоціації (ЄБА). Зменшення портових зборів збільшить експортний потенціал країни в цілому і бізнесу зокрема.

«За розрахунками компаній-членів Комітету з логістики Асоціації, навіть від зниження портових зборів на 20% можна очікувати, що Україна збереже свої основні експортоорієнтовані галузі і, в перспективі, збільшить річний вантажообіг в морських портах до 190 млн т в 2021-2025 роках», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють в пресслужбі ЄБА, за остаточною оцінкою фахівців Світового банку, потенціал зниження портових зборів в Україні - 63%. Зниження процентної ставки приверне вантажопотоки в українські порти і матиме серйозний економічний ефект.

«Наприклад, зниження портових зборів з 1 січня 2018 року на 20% дозволило збільшити вантажообіг в українських портах на 21% і досягти рівня в 160 млн т в 2019 році. Зараз потенціал зниження портових зборів залишається на рівні 40-50% для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних портів», - пояснили в пресслужбі ЄБА.

В ЄБА зазначають, що доходи «Адміністрації морських портів України» (АМПУ) від портових зборів в більшості випадків не використовуються на розвиток і модернізацію інфраструктури, при цьому технічна відсталість портів стримує розвиток експорту і економіки країни.

«Тому зниження норми відрахувань чистих доходів АМПУ до державного бюджету до 30% при одночасному зниженні портових зборів на 20% дозволить АМПУ інвестувати близько 1,5 млрд грн/рік в модернізацію портової інфраструктури України», - вважають в Європейській бізнес-асоціації.

Експерти Комітету з логістики Асоціації звернулися до прем'єр-міністра України з проханням ініціювати внесення необхідних змін для зниження ставок портових зборів з 2021 року і зменшення відрахування дивідендів АМПУ до держбюджету.