Український уряд чекає зростання ВВП в три рази

Радник прем'єр-міністра України Кирило Криволап розповів в інтерв'ю для ЗМІ про плани держави на показники валового внутрішнього продукту України. За прогнозами чиновників, до 2030 року ВВП країни становитиме $450 млрд.

Таке зростання закладене в план Національної економічної стратегії, який прийняли три місяці тому. Це, в свою чергу, означає, що за 10 років ВВП повинен вирости в три рази.

За словами Криволапа, стратегія передбачає, що щорічне зростання реального ВВП складе 7%. І виконати закладене в цій стратегії цілком реально.

"Він більше ніж 10% зараз. Уряд вже заклав в бюджет вихід на 5% в найближчі роки, і далі цей показник треба покращувати. Його щорічно оновлюють. Тобто ті інструменти, які вже впроваджені, вже дають 5%. А щоб ми отримали зростання в 7%, нам необхідно розширити функціонал економічних стимулів, які застосовуються", - заявив Криволап.

Це означає, що номінальний ВВП України, а значить і доходи кожного українця за 10 років виростуть в три рази - з 154 мільярдів доларів в 2020-му році до 450 мільярдів доларів. Таку заяву радник Дениса Шмигаля зробив на тлі інформації Держстату про падіння економіки в Україні. Рівень ВВП в нашій країні, згідно з офіційними даними, знижується протягом вже п'яти кварталів.