Український уряд чекає зростання ВВП

Заступниця глави Офісу Президента розповіла про прогнози українського уряду щодо зростання ВВП. Відповідно до думки Юлії Свириденко, яку вона висловила на форумі «Україна 30», зростання ВВП складе близько 5,1%.

«В 2021-му наші очікування - це зростання ВВП на рівні 5,1%», - сказала Свириденко.

За її словами, для досягнення такого зростання повинні бути впроваджені відповідні монетарні, фіскальні заходи, а також заходи підтримки бізнесу.

«Нам для щорічного зростання на 1-2% ВВП необхідні, як мінімум, $3 млрд іноземних інвестицій на рік», - зазначила заступниця голови ОП.

Відзначимо, в січні в Україні зафіксували падіння ВВП на 2,6-2,8%. При цьому за підсумками року в Кабміні очікують, що зростання ВВП складе 4,6%. Згідно з даними Мінекономіки, за підсумками 2020 року ВВП України скоротився на 4,2%, тоді як прогнозувалося падіння на 4,8%.