Український уряд планує запровадити систему контролю за витратами українців - подробиці

У планах українського уряду контроль витрат громадян країни. Таким чином, у контролюючих відомств може бути інформація не про те, скільки людина отримує, а про те, скільки вона витрачає.

Зокрема, зазвичай при купівлі або продажу майна, відповідні дані фіксує Державна фіскальна служба.

«Це називається непрямим контролем витрат. Якщо громадянин отримав дохід з депозиту, це відбивається в базі даних податкової. За ідентифікаційним кодом є всі ці витрати», - кажуть вони.

Таким чином податкова може звіряти рівень доходів і витрат кожного громадянина. У разі глобальної невідповідності, служба має право організувати перевірку через Бюро економічної безпеки України.

Раніше в НАЗК розкритикували плани уряду щодо підвищення податків. Документ був прийнятий з порушенням процедури, до того ж він містить корупційні ризики. Зокрема, чиновники запропонували розширити дискреційні повноваження контролюючих органів.