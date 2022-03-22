Українським лікарям спростили виїзд на заробітки до Польщі

З кожним днем пандемії коронавірусу в Україні скорочується кількість медичного персоналу. Причиною цьому послужила і захворюваність серед медичних працівників, і незадовільний стан матеріально-технічної бази. Але на першому місці, мабуть, слабкий соціальний захист і низькі зарплати медиків.

Наші медики їдуть на заробітки до сусіднього зарубіжжя. З такою ж проблемою зіткнулася медицина і в Польщі. Що робить польський уряд для вирішення питання?

Польська влада вирішила заповнити дефіцит лікарів медиками з України та Білорусі.

Для цього місцевий сейм запропонував рішення про спрощену процедуру прийому на роботу лікарів-фахівців, які отримали професійну кваліфікацію за межами ЄС, повідомляє аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Зараз ці законодавчі зміни знаходяться в парламенті на фінальній стадії прийняття, після чого їх повинен буде підписати президент.

Примітно, що польська влада вирішила переманити українських медиків в рамках внесення змін до закону про боротьбу з COVID-19. За інформацією Вищої лікарської палати, в Польщі не вистачає 68 тис. лікарів. Польські медики також звільняються через епідемію коронавірусу і вже протягом декількох років виїжджають на роботу за більш високими заробітками в інші країни.

Як говориться в законопроєкті, українські медики зможуть працювати в Польщі після виконання низки умов:

знання польської мови;

наявності трирічного досвіду роботи;

наявності диплома лікаря, завіреного консулом Польщі і пройденого в Польщі кваліфікаційного навчання, і ін.

В цьому випадку польські лікарні зможуть брати на роботу лікарів на термін до 5 років. Перший рік українські медики працюватимуть під контролем польських колег.

"Зараз в Польщі процедура підтвердження кваліфікації та працевлаштування лікарів дуже складна і забюрократизована, що займає часто півтора року і більше. Через це тільки кілька десятків лікарів в рік отримують можливість працювати за професією", - говорить глава Gremi Personal Євген Кириченко.

За його словами, в компанії бачать зацікавленість в такій роботі з боку і українських, і білоруських лікарів.

"Але зараз ми спостерігаємо ситуацію, коли українські лікарі і медперсонал вже працюють в Польщі, але часто не по професії. Або їдуть в найпопулярніші для українських медиків напрямки - Чехію і Словаччину, де процедури підтвердження їхньої кваліфікації набагато простіші і швидші", - додає він.

Нагадаємо, за даними Gremi Personal, економічна ситуація в Україні все частіше змушує власників малого та середнього бізнесу, які не впоралися з наслідками карантинних обмежень і збанкрутіли, їхати на роботу в Польщу. Їхня кількість помітно збільшилася і в кінці вересня становила близько 15% від українців, що їдуть на роботу на польські заводи і фабрики.