Українським водіям вантажного транспорту та залізниці спростили виїзд за кордон

08:56 09 березень Київ, Україна

Кабінет Міністрів України спростив порядок перетину державного кордону для водіїв віком від 18 до 60 років. Але для цього потрібен спеціальний дозвіл.

Про це повідомляє МВС.



Повідомляється, що для налагодження міжнародної логістики спростили перетин державного кордону водіями віком від 18 до 60 років. Рішення стосується водіїв вантажівок та залізничного транспорту.



Йдеться про бронювання водіїв, які здійснюють:

міжнародні вантажні перевезення;

перевезення для потреб Збройних сил України;

перевезення медичних вантажів;

вантажів гуманітарної допомоги.

Для отримання дозволу на рішення перевізник повинен звернутися з даними про водіїв до Міністерства інфраструктури України або до обласної, Київської міської військової адміністрації.



Інформацію про бронювання водіїв надсилатимуть до Адміністрації Державної прикордонної служби. Перевізники з ліцензією на міжнародні вантажні перевезення можуть подати повідомлення як письмово, так і в електронному вигляді з використанням електронного кабінету перевізника Системи "ШЛЯХ".



Міністерство інфраструктури обіцяє оформляти необхідні документи протягом двох годин. Відповідальність за повернення водія на територію України лежить на перевізнику.