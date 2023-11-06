Український експорт зернових та борошна скоротився на 31% у 2023 році

14:50 06 листопада Київ, Україна

Експорт з України зернових, зернобобових та борошна нині на 31% нижчий, ніж було у 2022 році, йдеться у даних Міністерства агрополітики з посиланням на інформацію Державної митної служби.



Дані оновлено 6 листопада.



Зернових та зернобобових станом на початок листопада за 2023/2024 маркетинговий рік (МР) експортували 9794 тисячі тонн, тоді як за такий же період 2022/2023 МР — 14 272 тисячі тонн.



Зерна та борошна за 2023/2024 маркетинговий рік уже експортували 9,852 млн тонн. За аналогічний термін минулого року – 14 327 тисячі тонн.



Якщо говорити про перший тиждень листопада, то експорт упав майже вдвічі: зерна та зернобобових експортували 550 тисяч тонн (торік – 1070), зерна та борошна разом – 551 тисячу тонн (рік тому – 1074).