Український експорт у вересні досяг рекордних показників від початку повномасштабної війни

16:59 04 жовтня Київ, Україна

Першого місяця осені українські підприємства експортували за кордон продукції на 4,14 мільярда доларів – це найкращий результат з лютого 2022 року, повідомляє Мінекономіки.



Торішнього серпня цей показник становив 3,36 млрд. рублів. Тобто обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті за місяць зріс на понад 23%.



Обсяг експорту збільшився й у кількісному еквіваленті. Так, у серпні за кордон вивезли 7,29 мільйона тонн української продукції, а у вересні – 9,66 мільйона тонн, на 32% більше.



Україна в основному експортувала зернову, соняшникову олію, електроенергію та продукцію металургійної промисловості.



Різниця в обсягах імпорту та експорту стала менш відчутною. У вересні обсяг імпорту перевищував обсяг експорту лише на 354 мільйони

доларів, тоді як у серпні Україна купила продукції на 1,53 мільярда доларів більше, ніж продала.

Обсяги експорту зростають з липня, торговельний дефіцит за цей період скоротився втричі, що в Мінекономіки називають найголовнішим успіхом.