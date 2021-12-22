Український бюджет недоотримав майже 3 млрд грн - Пацкан

На виступі голови Рахункової палати Валерія Пацкана щодо виконання планів з держбюджету 2021 з'явилася свіжа інформація про дефіцит грошових коштів. Так, за перші три місяці року бюджет недоотримав 2,7 млрд гривень від приватизації державного майна.
За даними РП, від приватизації державного майна за підсумками першого кварталу до бюджету надійшло 530 млн грн.
Грошима від реалізації державних об'єктів хочуть "наповнити" бюджет-2021. Запланований продаж великих державних підприємств, за оцінкою уряду, повинен дати можливість збільшити надходження до бюджету до 12 млрд грн.
При цьому дефіцит бюджету-2021 передбачено на рівні 5,5% від ВВП, або 246,6 млрд грн. В експертних колах відзначали, що великий дефіцит означає, що його треба покривати або запозиченнями, або емісією, або приватизацією. Але приватизація, яка є нерегулярними доходами, навряд чи здатна покрити хоча б десяту частину цього дефіциту.
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