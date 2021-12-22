Український бюджет недоотримав майже 3 млрд грн - Пацкан

На виступі голови Рахункової палати Валерія Пацкана щодо виконання планів з держбюджету 2021 з'явилася свіжа інформація про дефіцит грошових коштів. Так, за перші три місяці року бюджет недоотримав 2,7 млрд гривень від приватизації державного майна.

"Рахункова палата наполягала і наполягає на якісному прогнозі показників державного бюджету. З року в рік закладаються мільярдні надходження від приватизації. З року в рік бюджет недоотримує ці кошти. Тільки за перший квартал невиконання плану від приватизації держмайна - 83%. Це 2,7 млрд грн" - підкреслив Пацкан.

За даними РП, від приватизації державного майна за підсумками першого кварталу до бюджету надійшло 530 млн грн.

Грошима від реалізації державних об'єктів хочуть "наповнити" бюджет-2021. Запланований продаж великих державних підприємств, за оцінкою уряду, повинен дати можливість збільшити надходження до бюджету до 12 млрд грн.

При цьому дефіцит бюджету-2021 передбачено на рівні 5,5% від ВВП, або 246,6 млрд грн. В експертних колах відзначали, що великий дефіцит означає, що його треба покривати або запозиченнями, або емісією, або приватизацією. Але приватизація, яка є нерегулярними доходами, навряд чи здатна покрити хоча б десяту частину цього дефіциту.