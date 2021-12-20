Український бізнес в умовах локдауну

Карантинні умови змусили в 2020 році український бізнес вибрати нові механізми роботи. Тому після нового локдауну в 2021 році київські підприємства були готові тримати удар. Про подробиці того, як український бізнес бореться з кризою, дізнавалися наші журналісти.

За словами Костянтина Олійника, який є керівником Департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG, обсяги роздрібного товарообігу в 2020 році в Україні скоротилися на 15,56%, а структура продажу товарів зазнала кардинальних змін. Найбільш затребуваними були медичні і фармацевтичні товари, будівельні матеріали, меблі, організаційна та побутова техніка. Менш затребуваними виявилися взуття та одяг.

Зміна споживчих настроїв в умовах пандемії, а також закриття закладів громадського харчування, спортивних клубів, кінотеатрів та інших місць для проведення дозвілля, призвели до катастрофічних наслідків для цих видів бізнесу - багато хто з представників не змогли перенести такий удар, і закрилися назавжди.

Олійник заявив, що чергове закриття магазинів знову продовжить тенденцію до падіння споживчих настроїв, яке потягне за собою скорочення виторгів, і сповільнить розвиток бізнесу.

За словами Олійника, позитивним аспектом є факт того, що заклади зі сфери громадського харчування зуміли розвинути систему торгівлі "на винос", а також розвинули торгівлю в онлайні, тому їм вже не будуть такі страшні нові хвилі обмежень.