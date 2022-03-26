Український бізнес: реальна картина карантину

Криза в період пандемії не пройшла повз Україну. Допомога від держави була занадто мала, щоб врятувати середній і малий бізнес - понад 12 тисяч ФОПів перестали існувати. Попри важкі умови - українські бізнесмени тримаються.

"У більшості країн малий і середній бізнес відіграє провідну роль в економіці. Він має велику кількість переваг: швидко адаптується до змін, оперативно реагує на потреби ринку тощо. У країнах ЄС дуже легко відкрити маленьку ферму, отримати дозвільні документи без хабарів. Чого не можна сказати про Україну. Більшість представників мікро- та малого бізнесу сам на один вирішують свої проблеми. Наприклад, замерзли яблука в травні - компенсацію отримати неможливо. Це стосується і загибелі врожаю, якщо він не застрахований. А застрахувати може тільки середній і великий бізнес. Крім того, малому бізнесу важко вийти на полиці великих супермаркетів. Поняття дешевих кредитів просто десь в повітрі, хоча про це так багато говорять чиновники", - розповіла Яна Казьміна, експертка Світового банку з підтримки аграрного сектора.

З початку року кількість підприємців в Україні зросла на 31791. У січні 2021 їх налічувалося 1900012. У червні було 1931803. Припинили роботу майже 12 тис. ФОПів. Найбільше в таких сферах: гуртова торгівля, складське господарство, надання соціальної допомоги, теле- і радіомовлення, авіаційний транспорт.

Важливі і глобальні ризики для бізнесу сьогодні - це недовіра до держави, війна, відсутність інвестицій, слабка економіка, зазначив Іван Мірошниченко, інвестор, голова ради ГО "Бізнес-Варта".