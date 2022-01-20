Українських мігрантів стало менше - Польща

Польський уряд відчув зменшення українських працівників на сезонні роботи. Кількість трудових мігрантів з України, які щороку приїжджають на збір врожаю, в цьому році значно зріділа.

Зокрема, зараз в Польщі не вистачає приблизно 100 тисяч українських трудових мігрантів, які зазвичай задіяні в зборі врожаю полуниці, черешні та інших ягід. Зазвичай щороку на сезонні роботи в сусідню державу виїжджає безліч українців, оскільки в Польщі за ту ж саму роботу платять набагато більше.

Українські експерти кажуть, що з року в рік попит на робочу силу з боку України зростає, тому варто очікувати, що в цьому році кількість трудових мігрантів у Польщі знову збільшиться.

Нагадаємо, що українські трудові мігранти можуть бути позбавлені права на в'їзд до країн Євросоюзу і, відповідно, можливості знайти собі роботу за кордоном. В основному це стосується наших співгромадян, які працюють в країнах ЄС нелегально.