Українські вчителі не отримають підвищення зарплат

13:59 09 вересень Київ, Україна

Міністерство освіти і науки заявило, що обіцяного підвищення зарплат для вчителів не буде. У 2020 році в бюджеті не вистачить коштів для збільшення виплат працівникам сфери освіти.

У відомстві уточнили, що підвищення зарплат відкладено через Міносвіти. У Міністерстві обіцяють попросити уряд передбачити на підвищення зарплат гроші в бюджеті 2021 року.

За попередніми розрахунками, для індексації зарплат вчителям в 2021 році потрібно буде знайти близько 50 мільярдів гривень (39 - з держбюджету, 11 з місцевих бюджетів). У червні 2020 року Верховна Рада звернулася до міністерства з проханням рекомендацій з розробки механізму підвищення оплати праці українських вчителів.

Відомство підготувало ці рекомендації і надало їх нардепам. Але відповідна комісія Ради "рекомендувала доопрацювати надану інформацію в частині перегляду структури заробітної плати вчителя, яка б стимулювала його до професійного розвитку".

Відзначимо, що зараз 5410 гривень в місяць заробляє вчитель зі стажем до 10 років. Також 8182 гривень заробляють педагоги з 30-річним стажем. Варто нагадати, що раніше президент України Володимир Зеленський обіцяв вчителям зарплату в розмірі 4 тисяч доларів.