Українські вчені створили сорт конопель, з якої можна виготовляти бронежилети, парашути та порох.

17:49 19 вересня Київ, Україна

Українські вчені створили новий сорт технічної коноплі «Софія», з якої можна робити порох, що не має аналогів у світі, а також високоякісну сировину для канатів та парашутів.

Про це повідомляє прес-служба Національної академії аграрних наук.



За словами вчених, цей сорт універсальний - можна використовувати і насіння, і волокна, а це подвійні можливості для розвитку різних галузей виробництва, у тому числі й оборонного, що є особливо важливим у нинішніх умовах.

«Конопляні волокна ні в чому не поступаються синтетичному кевлару, з якого виготовляють бронежилети.. Плити з конопель витримують постріли з бронебійних патронів, при цьому вони легші за кевлар», – стверджують вчені.

Вони додають, що коноплі також можуть стати екоматеріалом для утеплення будівель.