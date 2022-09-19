Українські вчені створили сорт конопель, з якої можна виготовляти бронежилети, парашути та порох.

Українські вчені створили новий сорт технічної коноплі «Софія», з якої можна робити порох, що не має аналогів у світі, а також високоякісну сировину для канатів та парашутів.
Про це повідомляє прес-служба Національної академії аграрних наук.
За словами вчених, цей сорт універсальний - можна використовувати і насіння, і волокна, а це подвійні можливості для розвитку різних галузей виробництва, у тому числі й оборонного, що є особливо важливим у нинішніх умовах.
За словами вчених, цей сорт універсальний - можна використовувати і насіння, і волокна, а це подвійні можливості для розвитку різних галузей виробництва, у тому числі й оборонного, що є особливо важливим у нинішніх умовах.
Вони додають, що коноплі також можуть стати екоматеріалом для утеплення будівель.
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