Українські працівники не шлють грошей на Батьківщину

07:31 05 серпень Київ, Україна

Українські заробітчани, які виїжджають за кордон, все менше відправляють грошей на батьківщину: в червні 2020 року сума грошових переказів, що надійшли в нашу країну, скоротилася на 8,5% (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 го), і склала $ 856 млн, повідомив Національний банк.

Погіршився показник всього першого півріччя: надходження зменшилися на 3,8% і склали $ 5,36 млрд.

Сама тенденція нікого не дивує. Від епідемії коронавируса сильно постраждали всі країни світу, в тому числі і ті, в яких заробляють на життя наші трудові мігранти. Там також скорочуються оклади, звільняють людей, зменшуються доходи бізнесу і закриваються підприємства. Заробляти на життя стає все складніше: і місцевим жителям, і українцям, змушеним працювати за кордоном. Тому трудяги все менше відправляють грошей своїм рідним на батьківщину.

За офіційною статистикою, за кордоном працює близько 3,2 млн громадян України (виїжджаючи на періодичні заробітки). Але реально економісти оцінюють армію наших заробітчан в значно більших цифрах - 7-9 млн чоловік.

Звичайно, чим менше наші люди будуть заробляти на чужині, тим складніше буде виживати їх сім'ям вдома. Це сильно вдарить по українській економіці, оскільки для неї вкрай важливі доходи трудових мігрантів на тлі спаду в промисловому виробництві і безупинного зниження ВВП.

До того ж валютні надходження від наших трудяг дозволяють підтримувати курс гривні - люди постійно конвертують одержуваний долар і євро на життя. Тепер же грошові перекази в Україну пішли скорочуватися, і зрозуміло, що в 2020 році країна не отримає $ 12 млрд, як в 2019-му. За рахунок чого можуть перекриватися недонадходження, незрозуміло.