Українські споживачі скаржаться на продукцію

У Держпродспоживслужбі повідомляють, що 7 мільйонів 220 тисяч гривень склав обсяг коштів, які були повернуті українцям за неякісні товари та послуги. Йдеться про суму, яка була виплачена за пів року. Обсяг значно більший в порівнянні з минулим аналогічним періодом, тоді повернули 4 мільйони 760 тисяч гривень.

Як заявляють у відомстві, за пів року отримали 13,4 тисячі пропозицій, заяв і скарг від українських споживачів. Кількість теж вища в порівнянні з минулим роком - на 3 тисячі більше. З усіх звернень - задовольнили близько 7 тисяч. Відзначається, що приблизно половина з усіх звернень стосувалася якості надання послуг. Решта звернень - якості непродовольчих товарів. Також скаржилися громадяни і на придбання товарів в Інтернеті, і на якість продуктів.

Працівники Держпродспоживслужби перевірили понад 2,9 тисячі підприємств споживачів і виявили 821 порушення.