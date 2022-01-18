Українські овочі дорожчі за імпортні

Ціни на овочі в Україні зростають щотижня. Експерти відзначили, що в квітні знову сталося підвищення цін. При цьому українці вважають за краще купувати імпортні продукти, наприклад, картоплю. Оскільки ціна вітчизняного продукту в рази дорожча.

В цілому, зараз вартість молодої картоплі знаходиться на рівні 80-85 грн/кг. Тому найчастіше українці купують імпортну картоплю з Єгипту або Ізраїлю.

Також фіксується зростання цін на білокачанну капусту, яка буквально за тиждень подорожчала практично в 2 рази.

Це сталося на тлі різкого скорочення пропозицій білокачанної якісної капусти серед вітчизняних аграріїв.

Нагадаємо, що до відкриття ринку землі залишилося два місяці - в парламенті днями ухвалили один з останніх законопроєктів, який зможе регулювати земельну реформу. Станом на зараз один гектар української землі оцінюють в 30 тисяч грн, але вже після 1 липня ціна буде збільшуватися. За прогнозами, вона досягне 10-15 тисяч євро.