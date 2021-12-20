Українські ОВДП на 2 млрд $ будуть погашені в 2033 році

14:31 24 липень Київ, Україна

Прес-служба Міністерства фінансів опублікувала нові дані про випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Сума облігацій прирівнюється до 2 мільярдів доларів США і має термін погашення 2033 рік.

Так, приблизно 850 млн доларів з цієї суми підуть на частковий викуп українських єврооблігацій з терміном погашення в 2021 і 2022 роках. Випуск облігацій допоможе Україні вирівнювати графік погашення державного боргу та зменшити бюджетні ризики в 2021 і 2022 роках.

"Ця транзакція доповнює наші зусилля по максимізації обсягу пільгового фінансування, доступного України, для забезпечення достатнього запасу ліквідності в поточних умовах", - зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Раніше Мінфін погасив єврооблігації під гарантії США на 1 млрд доларів. Випуск ОВДП під гарантію США номінальною вартістю 1 млрд доларів був здійснений в 2015 році з відсотковою ставкою 1,847% в рік. Це другий з трьох випусків під гарантію США, здійснених в 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року. Погашення ОВДП, випущених в 2016 році, буде здійснено Мінфіном у вересні 2021 року.