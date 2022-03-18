Українські компанії не звітують про свої фінанси

Більше ніж 60% державних і комунальних підприємств не звітують про публічні фінанси на офіційному порталі Міністерства фінансів. Таку заяву зробила пресслужба відомства.

Згідно з даними статистики, в Україні станом на 2021 налічується 14 245 комунальних підприємств та 3702 державних підприємства, з них на платформі Е-data звітують тільки 35% (4972) КП і 39% (1435) ДП.

Згідно з ЗУ "Про відкритість використання публічних коштів" державні і комунальні підприємства зобов'язані зареєструватися на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів та звітувати про використані кошти компаній.

Так, державні і комунальні підприємства раз на рік повинні оприлюднити на порталі інформацію про договори вище 1 млн грн, на які витрачено кошти від господарської діяльності, а також звіт про обсяг платежів в розрізі товарів, робіт і послуг.