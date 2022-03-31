Українські ФОПи при порушенні прийому платежів отримають штраф 85 тисяч гривень

Українським підприємцям загрожують штрафи у 85 тисяч гривень при порушенні податкових платежів. Це може статися в разі виявлення податковою службою прийому корпоративних оплат на особисту картку. Для дрібних ФОПів такий штраф може стати критичним.

Однак на сьогодні Державна податкова служба (ДПС) не має реальних важелів впливу на ФОПи, а також доступу до їхніх карткових рахунків. Тому загрози податківців - поки не більше, ніж "лякалки" для бізнесменів. А лякають їх в надії, що підприємці здригнуться і зареєструють свій бізнес офіційно. Адже через особисті банківські картки клієнтів вони отримують нелегальні платежі від своїх бізнес-партнерів, при цьому не будучи зареєстровані як підприємці і не відраховуючи ні копійки грошей на податки.

"Такі розрахунки проводяться з грубими порушеннями податкового законодавства, продавці отримують невраховані доходи, не платять певні податки, збори і обов'язкові платежі", - заявляють в ДПС.

При цьому податкова не може ніяк перевірити наявність таких "лівих" платежів на особистій банківській картці клієнта, говорить податковий консультант Київського центру підтримки розвитку бізнесу (КЦПРБ) Олександра Томашевська. Річ в тому, що фіскали не мають доступу до банківських карток українців. Тому загрози з їхнього боку поки залишаються лише погрозами.