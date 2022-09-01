Українські фермери зібрали майже 26 млн тонн зерна

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, на 25 серпня Україна зібрала 25,3 млн тонн нового врожаю.
Так, з 4,6 млн гектарів (98%) було зібрано 18,8 млн тонн пшениці (40,8 ц/га), ячмінь – з 1,6 млн га (99%) 5,5 млн тонн (прибутковість – 34 6 ц/га).
Крім того, горох зібрано зі 108,8 тисячі гектарів (98%), зібрано 246,1 тисячі тонн (дохід - 22,6 ц/га), гречка - 1,6 тисячі гектарів (1%) - 2 тисячі тонн (дохід – 13,2 ц/га), просо – 4,1 тисячі гектарів (9%) – 1 тисяча тонн (дохід – 21,9 ц/га).
Загалом урожай зернових та бобових було завершено на площі 6,6 млн гектарів (59%) з прибутковістю 38,4 ц/га.
Найвищий урожай зернових та бобових у фермерів Хмельницької області - 62,3 ц/га.
Також розпочався збір соняшнику - на площі 23,5 тисячі гектарів (1%) зібрано 18,8 тисячі тонн насіння з прибутковістю 8 ц/га.
Ріпаку на площі в 1 мільйон 85 тисяч гектарів (99%) зібрали 3,1 млн тонн з прибутковістю 28,4 ц/га.
Крім того, горох зібрано зі 108,8 тисячі гектарів (98%), зібрано 246,1 тисячі тонн (дохід - 22,6 ц/га), гречка - 1,6 тисячі гектарів (1%) - 2 тисячі тонн (дохід – 13,2 ц/га), просо – 4,1 тисячі гектарів (9%) – 1 тисяча тонн (дохід – 21,9 ц/га).
Загалом урожай зернових та бобових було завершено на площі 6,6 млн гектарів (59%) з прибутковістю 38,4 ц/га.
Найвищий урожай зернових та бобових у фермерів Хмельницької області - 62,3 ц/га.
Також розпочався збір соняшнику - на площі 23,5 тисячі гектарів (1%) зібрано 18,8 тисячі тонн насіння з прибутковістю 8 ц/га.
Ріпаку на площі в 1 мільйон 85 тисяч гектарів (99%) зібрали 3,1 млн тонн з прибутковістю 28,4 ц/га.
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