Українські фермери не зможуть купити землю - ринок землі

Відкриття ринку землі з 01 липня 2021 року може негативно позначитися на стані українських фермерств. Так, в Асоціації фермерів України вважають, що українські аграрії не зможуть придбати землю, яка буде виставлена на аукціони.
Відкриття ринку землі мало б стати успішним проєктом, але через пандемію, військовий конфлікт і тотальну бідність може стати трагедією для всієї української нації, вважають фермери.
Фермери масово скаржаться, що не зможуть викупити землю або конкурувати за неї після відкриття ринку землі. Кожен, у кого є гроші, зможе придбати землю, чим автоматично виключає з цього переліку українських середніх і малих фермерів, яким земля буде не по кишені.
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