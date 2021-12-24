Українські фермери не зможуть купити землю - ринок землі

Відкриття ринку землі з 01 липня 2021 року може негативно позначитися на стані українських фермерств. Так, в Асоціації фермерів України вважають, що українські аграрії не зможуть придбати землю, яка буде виставлена на аукціони.

«На сьогодні серед сімейних фермерських господарств, яких налічується 32 тис. - кредитується в банках тільки 8% під оборотні кошти. Кредити не можуть бути апріорі більше через те, що в бюджеті навіть не закладені кошти на компенсацію за цільові кредити. Друге - гарантійний фонд ще в процесі, неможливо його створити, тому без гарантії не може взяти кредит домінуюча частина фермерських господарств. У цій ситуації сьогодні більше 90% фермерів називають навіть викуп власних земель, якими володіють більш ніж 20 років в постійному користуванні, неможливим», - пояснили свою позицію в Асоціації.

Відкриття ринку землі мало б стати успішним проєктом, але через пандемію, військовий конфлікт і тотальну бідність може стати трагедією для всієї української нації, вважають фермери.

Фермери масово скаржаться, що не зможуть викупити землю або конкурувати за неї після відкриття ринку землі. Кожен, у кого є гроші, зможе придбати землю, чим автоматично виключає з цього переліку українських середніх і малих фермерів, яким земля буде не по кишені.